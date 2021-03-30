МВФ вимагає від Києва не втручатися у ринок газу задля отримання кредитів. Фото: УП

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Повернення до контролю над цінами на природний газ є не тільки вкрай неефективним способом субсидування домогосподарств, а також призводить до зловживання ресурсами через корупцію і стримування впровадження енергоефективності, вважає голова представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман.

Завжди буде значна частина українського населення, яка не може покрити витрат на газ, тепло, гарячу воду та електроенергію. Найефективніший спосіб підтримати ці домогосподарства — ідентифікувати їх і надати фінансову підтримку через бюджет, щоб вони могли оплатити власні комунальні рахунки, — сказав він в інтерв’ю агентству «Інтерфакс-Україна».

Люнгман уточнив, що цей інструмент підтримки є у формі програми субсидій домогосподарствам і МВФ підтримує цю програму. Він додав, що інше питання є структурним — який найбільш ефективний спосіб організації газового ринку.

Починаючи з 2015 року, здійснюються комплексні зусилля для переходу до відкритого і конкурентоспроможного ринку газу і на оптовому, і на роздрібному рівні. Досягнуто значного прогресу, але цілком функціональний ринок побутового газу ще не створений. Надання домогосподарствам вибору між широким асортиментом продуктів, включаючи контракти з фіксованою ціною, є одним із багатьох необхідних заходів, — сказав Люнгман.

Говорячи про електроенергетичний сектор, глава представництва зазначив, що фінансові дисбаланси в ньому викликають занепокоєння, але запропонував розділити це питання на два: поточний фінансовий дисбаланс і довгострокова енергетична безпека України.

За його словами, є нагальна потреба у визначенні додаткових фінансових ресурсів для електроенергетичного сектора.

Важливою частиною цього є мобілізація фактичних джерел доходів. Просто запозичити більше не є життєздатним вирішенням поточного дисбалансу, — наголосив Люнгман.

Він додав, що є ширше питання довгострокової моделі електроенергетики в Україні, оскільки зараз Україна використовує застарілу інфраструктуру виробництва електроенергії, велика частина якої є спадщиною радянських часів.

Переорієнтація і модернізація виробництва електроенергії є необхідною і можливою. Але це потребує планування з метою посилення енергопостачання і енергобезпеки України, — наголосив голова представництва МВФ.

Нагадаємо, транш МВФ для України й досі залишається під питанням. Очільник представництва МВФ в Україні Йоста Люнгман розповів, що дискусії щодо першого перегляду програми stand by все ще тривають і залишається низка питань, передбачити терміни вирішення яких на сьогодні важко.