Україна спільно з Францією вироблятиме пожежні підйомники. Фото: gimaex.eu

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Міністерство внутрішніх справ (МВС) України, яке раніше замовило у Франції 55 вертольотів та 20 патрульних катерів, підготувало ще один великий контракт на купівлю висотних пожежних підйомників.

Відповідний документ про наміри підписали у вівторок, 30 березня. Про це повідомили у прес-службі ДСНС України.

Партнером Державної служби з надзвичайних ситуацій стане компанія Echelles Riffaud. Сума контракту становить 300 млн євро, які буде виділено на умовах довгострокового кредитування терміном на десять років.

Мова йде про виробництво комплексів з підіймачами до 33 і 42 метрів. Важливим аспектом двосторонньої співпраці лишається умова, коли автомобілі французького виробництва будуть складені на українських заводах. Крім того, наші спеціалісти пройдуть навчання у своїх французьких колег, — розповів міністр внутрішніх справ Арсен Аваков.

За його словами, зараз в Україні не виробляють таку техніку.

Наразі у пожежно-рятувальних підрозділах склалась критична ситуація із сучасними технічними засобами для забезпечення гасіння пожеж та порятунку людей з висотних будівель.

Наявна техніка експлуатується вже понад 40 років, 90% цієї техніки вже відпрацювали всі встановлені терміни експлуатації.

Підписаний протокол мають оформити в міжурядову угоду, яку повинні будуть ратифікувати народні депутати. МВС сподівається, що це станеться дуже швидко, і вже у 2022 році Україна отримає нові автомобілі.