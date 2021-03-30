Вибори на Прикарпатті на паузі — ОВК не відновила роботу, фото — 7 днів

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Підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду на Прикарпатті призупинений. Окружна виборча комісія в окрузі № 87 30 березня не відновила роботу.

Це сталося через відсутність дев’яти членів комісії. Сьогодні на сайті ЦВК дані про оброблення протоколів дільниць фактично завмерли на позначці 67%.

В ОВК відсутні її голова Руслан Кашніков («Голос») та заступник голови Тарас Дунець («Громадянська позиція»). Для проведення засідання необхідно 10 членів комісії.

Окружна виборча комісія призупинила роботу вночі, коли невідомі повідомили про мінування. Як повідомили спостерігачі мережі ОПОРА, правоохоронці проводять слідчі дії.

Комісія мала продовжити свою роботу о 12.00. У той час біля будівлі ОВК в Надвірній зібралися люди, поліцейські та один із кандидатів у нардепи Олександр Шевченко.

ОПОРА повідомляє, що наразі ОВК опрацювала протоколи з 81 ДВК, 14 дільничних виборчих комісій відправили на повторний підрахунок голосів. Причина такого рішення — пошкодження цілісності упаковки і неналежне маркування пакетів з документами.

Наразі в окрузі лідирує кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк, другий — Шевченко від партії «За майбутнє".