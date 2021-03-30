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Ракурс
Вибори на Прикарпатті на паузі — ОВК не відновила роботу, фото — 7 днів

Вибори на Прикарпатті на паузі — ОВК не відновила роботу (ФОТО, ВІДЕО)

30 бер 2021, 16:21
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Підрахунок голосів на довиборах у Верховну Раду на Прикарпатті призупинений. Окружна виборча комісія в окрузі № 87 30 березня не відновила роботу.

Це сталося через відсутність дев’яти членів комісії. Сьогодні на сайті ЦВК дані про оброблення протоколів дільниць фактично завмерли на позначці 67%.

В ОВК відсутні її голова Руслан Кашніков («Голос») та заступник голови Тарас Дунець («Громадянська позиція»). Для проведення засідання необхідно 10 членів комісії.

Вибори на Прикарпатті на паузі — ОВК не відновила роботу, фото — ОПОРА

Окружна виборча комісія призупинила роботу вночі, коли невідомі повідомили про мінування. Як повідомили спостерігачі мережі ОПОРА, правоохоронці проводять слідчі дії.

Комісія мала продовжити свою роботу о 12.00. У той час біля будівлі ОВК в Надвірній зібралися люди, поліцейські та один із кандидатів у нардепи Олександр Шевченко.


ОПОРА повідомляє, що наразі ОВК опрацювала протоколи з 81 ДВК, 14 дільничних виборчих комісій відправили на повторний підрахунок голосів. Причина такого рішення — пошкодження цілісності упаковки і неналежне маркування пакетів з документами.

Наразі в окрузі лідирує кандидат від «Слуги народу» Василь Вірастюк, другий — Шевченко від партії «За майбутнє".

Джерело: Ракурс


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