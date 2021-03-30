Апелляция Стерненко на тюремное заключение поступила в одесский суд

https://racurs.ua/n152507-apellyaciya-sternenko-na-turemnoe-zakluchenie-postupila-v-odesskiy-sud.html

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Жалобы в уголовном деле по обвинению бывшего лидера одесского «Правого сектора» Сергея Стерненко в похищении человека и разбое получил Одесский апелляционный суд.

Об этом сегодня сообщила пресс-служба суда.

Служители Фемиды получили апелляционные жалобы по делу Стерненко 29 марта. Речь идет об обвинении активиста в совершении преступлений, предусмотренных ч. 1 ст. 263, ч. 2 ст. 146, ч. 2 ст. 187 Уголовного кодекса Украины. Жалобы подал сам Стерненко, его защитник, а также заместитель руководителя Одесской областной прокуратуры.

В Одесском апелляционном суде пообещали в течение трех дней проверить документы, принять решение об открытии апелляционного производства и определить дату апелляционного рассмотрения.

Напомним, 23 февраля Приморский райсуд Одессы приговорил Сергея Стерненко и Руслана Демчука к семи годам и трем месяцам заключения с конфискацией половины имущества по делу о похищении и пытках человека. Согласно приговору, Стерненко и Демчук весной 2015 года напали на депутата Коминтерновского райсовета Сергея Щербича якобы для того, чтобы он сложил мандат. Также Стерненко признали виновным в незаконном хранении травматического пистолета.

Стерненко считает дела против него политически мотивированными.