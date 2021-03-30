Закупку «пакетов малыша» через Prozorro возобновила Рада. Фото: Телеграм

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Верховная Рада приняла законопроект № 5064 о предоставлении помощи в связи с беременностью и родами и эффективного использования бюджетных средств при финансировании одноразовой натуральной помощи «пакет малыша».

«Пакеты малыша» снова будут закупать через Prozorro. За такое решение проголосовали 307 народных депутатов.

Стоимость «пакета малыша» составит три прожиточных минимума для детей до шести лет.

Авторы документа отмечают, что его принятие позволит снизить расходы из государственного бюджета при закупке товаров для комплектования «пакета малыша» через систему Prozorro.

Электронный аукцион приведет к снижению конечной цены, однако это не будет иметь никакого негативного влияния на качество товаров, — говорится в тексте закона.

В законе предлагается определить органы социальной защиты населения по месту жительства родителей учреждениями, которые назначают и осуществляют выплату или выдачу государственной помощи в связи с беременностью и родами.