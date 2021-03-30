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Е-паспорта первой в мире легализовала Украина
Е-паспорта первой в мире легализовала Украинаhttps://racurs.ua/n152510-e-pasporta-pervoy-v-mire-legalizovala-ukraina.htmlРакурс
Е-паспорта (электронные паспорта) Украина легализовала первой в мире — 30 марта Верховная Рада приравняла их к обычным бумажным удостоверениям личности.
Парламент 302 голосами «за» во вторник принял законопроект № 4355 об электронных паспортах.
Документом установлено, что граждане Украины могут использовать электронный паспорт и другие документы, в которых отражается информация о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и/или о зарегистрированном месте проживания (е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу).
Законопроект также:
устанавливает, что е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу формируется бесплатно по желанию лица и может предъявляться на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы; въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.
предусматривает наличие в е-паспортах информации о месте жительства и код налогоплательщика.
Таким образом будет расширен перечень безбумажных сервисов в мобильном приложении портала «Дія».
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