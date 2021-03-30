Е-паспорта первой в мире легализовала Украина

https://racurs.ua/n152510-e-pasporta-pervoy-v-mire-legalizovala-ukraina.html

Ракурс

Е-паспорта (электронные паспорта) Украина легализовала первой в мире — 30 марта Верховная Рада приравняла их к обычным бумажным удостоверениям личности.

Парламент 302 голосами «за» во вторник принял законопроект № 4355 об электронных паспортах.

Документом установлено, что граждане Украины могут использовать электронный паспорт и другие документы, в которых отражается информация о регистрационном номере учетной карточки налогоплательщика и/или о зарегистрированном месте проживания (е-паспорт и е-паспорт для выезда за границу).

Законопроект также:

устанавливает, что е-паспорт, е-паспорт для выезда за границу формируется бесплатно по желанию лица и может предъявляться на территории Украины для удостоверения личности и подтверждения гражданства, кроме случаев пересечения государственной границы; въезда на временно оккупированную территорию Украины и выезда из нее.



предусматривает наличие в е-паспортах информации о месте жительства и код налогоплательщика.

Таким образом будет расширен перечень безбумажных сервисов в мобильном приложении портала «Дія».