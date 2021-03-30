Ученые обнаружили подтверждение изменений климата в описаниях «чудес» святых. Фото:

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Описания о жизни и «чудесах» святых в античные времена могут подтверждать изменения климата.

Ученые из Италии, США, Польши, Австралии и Германии нашли подтверждение того, что подобные рассказы отразили сведения об изменении окружающей среды в поздней итальянской античности, которые происходили в VI в. нашей эры. Исследование было проведено в пещере Ренелла в Северной Тоскане, ученые также изучили тексты жития италийских святых времен 1 тыс. нашей эры. Оказалось, что в таких источниках довольно правдиво описаны изменения климата Римской империи тех времен. Работа опубликована в журнале Climatic Change.

О достоверности изменений климата ученые узнали благодаря изучению слоев минералов, которые откладываются на сталагмитах протяжении веков. Специалисты узнали, что в VI в. В Северной и центральной частях Италии шло очень много дождей. Вероятно, причиной тому была фаза так называемого Североатлантического колебания — периода пониженного атмосферного давления, в результате которого над частью Римской империи преобладал влажный воздух из Северной Атлантики.

Также ученые изучали античные и средневековые тексты жизни итальянских святых, а затем сравнили эти произведения с периодом рассказов VI века. Выяснилось, что эти тексты, особенно так называемые «Диалоги о чудесах итальянских отцов», содержащих множество описаний того, как святые останавливают сильные дожди, штормы и наводнения.

Ученые считают, что есть смысл воспринимать такие тексты если не как прямой, то как косвенный источник сведений о том, что происходило в прошлом.

Напомним, американское аэрокосмическое агентство NASA опубликовало серию шокирующих спутниковых фото «изображения перемен», которые демонстрируют как изменилась Земля вследствие глобального потепления.