Раскол «Голоса» — депутатов пугают лишением мандата

https://racurs.ua/n152512-raskol-golosa-deputatov-pugaut-lisheniem-mandata.html

Ракурс

Раскол в «Голосе» продолжается — местным депутатам от партии якобы звонит руководство с намеками забрать мандаты в ответ на поддержку оппозиционного крыла фракции, которое выступает за демократизацию управления в партии.

Об этом сообщила нардеп от фракции «Голос» Александра Устинова на собственной Фейсбук-странице.

Местным депутатам «Голоса» начало звонить руководство фракции и партии, и намеками угрожать, что осенью заберут мандаты, применив закон об императивном мандате, — указала Устинова.

Парламентарий утверждает, что забрать мандат хотят за «публичные требования демократии, прозрачных выборов главы партии, демократизации устава».

Вместе с тем, Устинова не уточнила, о депутатах каких именно местных советов идет речь.

Напомним, 10 депутатов фракции «Голос» подписали совместное заявление, в котором призвали провести съезд партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав. 22 марта стало известно, что политсовет «Голоса» предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект № 5133, который «наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии».