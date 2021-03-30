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Ракурс
Раскол «Голоса» — депутатов пугают лишением мандата

Раскол «Голоса» — депутатов пугают лишением мандата

30 мар 2021, 17:36
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Раскол в «Голосе» продолжается — местным депутатам от партии якобы звонит руководство с намеками забрать мандаты в ответ на поддержку оппозиционного крыла фракции, которое выступает за демократизацию управления в партии.

Об этом сообщила нардеп от фракции «Голос» Александра Устинова на собственной Фейсбук-странице.

Местным депутатам «Голоса» начало звонить руководство фракции и партии, и намеками угрожать, что осенью заберут мандаты, применив закон об императивном мандате, — указала Устинова.

Парламентарий утверждает, что забрать мандат хотят за «публичные требования демократии, прозрачных выборов главы партии, демократизации устава».

Вместе с тем, Устинова не уточнила, о депутатах каких именно местных советов идет речь.


Напомним, 10 депутатов фракции «Голос» подписали совместное заявление, в котором призвали провести съезд партии, чтобы избрать новое руководство и изменить устав. 22 марта стало известно, что политсовет «Голоса» предупредил ряд нардепов об исключении после голосования за законопроект № 5133, который «наносит существенный вред репутации и политическим интересам партии».

Источник: Ракурс


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