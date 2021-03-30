Банду профессиональных спортсменов разоблачили полиция. Фото: Нацполиция

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Банду грабителей разоблачила и задержала Национальная полиция.

В группировку входили жители Львовщины. На протяжении 2020−2021 годов банда терроризировала жителей западной Украины — нападали и грабили людей, которые занимались валютными операциями. Все подозреваемые профессиональные спортсмены по боксу и борьбе. Лидером банды был чемпион мира по кикбоксингу, житель Львова, 1975 года рождения. Сейчас этот бандит находится на скамье подсудимых по разбойного нападения, совершенного в 2015 году. Для незаконных заработков он собрал товарищей. Об этом 30 марта сообщила пресс-служба Национальной полиции.

Прежде чем пойти на преступление, подозреваемые следили за своими жертвами, изучали их путь и места пребывания. В конце 2020 года грабители в поселке Березовица напали на супругов и отобрали около 256 тыс. грн. В январе 2021 года бандиты присвоили 140 тыс. евро, которые принадлежали жителю Черновцов. На бандитские деньги они покупали себе дорогие иномарки и отдыхали на элитных мировых курортах.

В ходе следствия правоохранители провели 21 обыск на территории Львовской, Черновицкой и Киевской областей. Были изъяты элитные автомобили, балаклавы и биты, которыми бандиты пользовались во время нападений, а также иностранная и украинская валюта. Четырем злоумышленникам сообщили о подозрении по ч. 3 ст. 186 (грабеж) и ч. 4 ст. 187 (разбой) УКУ. Трем лицам избрали меру пресечения в виде содержания под стражей. По четвертому участнику вопрос решается.

Напомним, банду разбойников задержали правоохранители в городе Ирпень Киевской области. Следователи установили, что четыре жителя Ирпеня и ранее судимый уроженец Херсона создали банду и 30 ноября 2020 года ворвались в дом бывшего бизнесмена в Киевской области. Семью предпринимателя пытали, чтобы получить деньги.