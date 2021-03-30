П’яний водій збив на смерть двох хлопчиків на Вінничині, його авто загорілося (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n152514-p-yanyy-vodiy-zbyv-na-smert-dvoh-hlopchykiv-na-vinnychyni-yogo-avto-zagorilosya-foto.htmlРакурс
У ДТП на Вінничині загинули двоє малолітніх дітей. Аварія сталася біля села Росоша у Липовецькому районі.
Водій на авто Skoda збив 6 і 7-річних хлопчиків. Діти загинули на місці, повідомила поліція області.
Силовики стверджують, що водій на швидкості 90 км/год не врахував дорожньої обстановки і здійснив лобове зіткнення з велосипедистами. Після цього авто з’їхало у кювет та загорілося.
Поліція затримала 20-річного водія. В його організмі виявлено 1,76 проміле алкоголю. Нетверезий водій не постраждав.
Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286−1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).
Легковажність, дурість, безвідповідальність чоловіка забрали життя двох ні в чому не винних дітей.
П’яні водії за кермом — вбивають! Це та правда, яку має усвідомити для себе кожен водій. Так, ми підвищуємо штрафи, посилюємо відповідальність, змінюємо законодавство, виявляємо й затримуємо таких порушників. Але змінюватися має ще й свідомість. Свідомість кожного без винятку водія. Терпіння та сил рідним дітей пережити це страшне горе, — так прокоментував подію перший заступник очільника Патрульної поліції України Олексій Білошицький.