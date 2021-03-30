П’яний водій збив на смерть двох хлопчиків на Вінничині, його авто загорілося, фото — Нацполіція

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У ДТП на Вінничині загинули двоє малолітніх дітей. Аварія сталася біля села Росоша у Липовецькому районі.

Водій на авто Skoda збив 6 і 7-річних хлопчиків. Діти загинули на місці, повідомила поліція області.

Силовики стверджують, що водій на швидкості 90 км/год не врахував дорожньої обстановки і здійснив лобове зіткнення з велосипедистами. Після цього авто з’їхало у кювет та загорілося.

Поліція затримала 20-річного водія. В його організмі виявлено 1,76 проміле алкоголю. Нетверезий водій не постраждав.

Слідство розпочало кримінальне провадження за ч. 4 ст. 286−1 ККУ (порушення правил безпеки дорожнього руху або експлуатації транспорту особами, які керують транспортними засобами в стані сп’яніння).

Легковажність, дурість, безвідповідальність чоловіка забрали життя двох ні в чому не винних дітей.