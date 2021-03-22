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Ракурс
Вчорашнє ДТП. Фото: ДСНС

Кришка люка вилетіла з-під коліс пожежної машини та вбила хлопчика на Львівщині (ФОТО)

22 бер 2021, 11:50
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Вчорашнє ДТП в Україні забрало життя одинадцятирічного хлопчика. Він загинув через влучення у нього кришки люка на шаленій швидкості.

Кришка люка поцілила в автомобіль, у якому дитина їхала разом з батьками. Про це повідомляє прес-служба Державної служби з надзвичайних ситуацій (ДСНС) Львівщини.

Машина ДСНС. Фото: прес-служба ДСНС

Повідомляється, що інцидент трапився 21 березня. Службовий автомобіль ДСНС поспішав на місце пожежі з увімкненими маяками та спеціальним звуком сигналом. Внаслідок наїзду на аварійний люк, який знаходився на проїжджій частині, виникла трагедія.


Кришка люка вилетіла з-під коліс авто і поцілила в зустрічний автомобіль, в якому й перебувала одинадцятирічна дитина. Внаслідок трагедії хлопчик загинув на місці.

Нагадаємо, раніше ми повідомляли, що в ДТП поблизу українсько-польського кордону загинув водій рейсового автобуса, який здійснював пасажирський рейс з Вроцлава до Чернівців.

Джерело: Ракурс


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