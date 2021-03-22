Відчули дежавю — Польська поліція про нову ДТП з українським автобусом (ФОТО)

https://racurs.ua/ua/n152073-vidchuly-dejavu-polska-policiya-pro-nove-dtp-z-ukrayinskym-avtobusom-foto.html

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В ДТП поблизу українсько-польського кордону загинув водій рейсового автобусу, який здійснював пасажирський рейс з Вроцлава до Чернівців.

Перекинувся автобус перевізника Euroways з Києва. Водій, який загинув, у момент ДТП не був за кермом, автобусом керував інший громадянин України (йому 23 роки).

Марцін Бетлея, речник пожежної частини Підкарпаття, розповів «Газеті Виборчій», що аварія сталася о 23.00 21 березня. Автобус впав поблизу Кашице в Ярославському повіті Підкарпатського воєводства, це неподалік кордону.

Водій автобуса раптово з’їхав з дороги, наїхав на бар'єри, а потім з’їхав у кювет. П’ятьох поранених перевезли до лікарень Перемишля, Пшеворська та Любачува. Тих, хто не постраждав, відвезли до гуртожитку школи в Ярославі. Поліція встановила, що водій автобуса, 23-річний громадянин України, був тверезим.

Свідками аварії були молоді люди, які їхали по автомагістралі на автомобілі Audi. У постраждалих травми голови, хребта, грудної клітки, кінцівок, черевної порожнини.

На місце аварії приїжджали 10 медично-рятувальних бригад і 19 підрозділів Державної пожежної охорони.

Спікер Міністерства закордонних справ України Олег Ніколенко в Twitter написав, що вирішується питання про повернення в Україну чотирьох пасажирів автобуса, які не постраждали.

Рятувальники, які прибули на місце катастрофи «пережили ефект дежавю», оскільки автобус перевернувся до того ж рову, що й український автобус, який зазнав катастрофи в цьому місці 6 березня, і лежав у тій же позиції.

Рятувальники розрізали елементи автобусу, аби витягнути з автобусу трьох осіб. Автобус вже витягнули з яру і перевезли на стоянку.

У поліції повідомили, що автобус наїхав на відбійник на кінці з’їзду до пункту обслуговування пасажирів «Кашице» і перекинувся у придорожній яр.