Польская полиция о новом ДТП с украинским автобусом, фото — Выборча

https://racurs.ua/n152073-pochuvstvovali-dejavu-polskaya-policiya-o-novom-dtp-s-ukrainskim-avtobusom-foto.html

Ракурс

В ДТП возле украинско-польской границы погиб водитель рейсового автобуса, который осуществлял пассажирский рейс из Вроцлава в Черновцы.

Перевернулся автобус перевозчика Euroways из Киева. Погибший водитель в момент ДТП не был за рулем, автобусом управлял другой гражданин Украины (ему 23 года).

Марцин Бетлея, представитель пожарной части Прикарпатья, рассказал «Газете Выборчей», что авария произошла в 23.00 21 марта. Автобус упал вблизи Кашице в Ярославском уезде Подкарпатского воеводства, это недалеко от границы.

Водитель автобуса внезапно съехал с дороги, наехал на барьеры, а затем съехал в кювет. Пятерых раненых перевезли в больницы Перемышля, Пшеворска и Любачева. Тех, кто не пострадал, отвезли в общежитие школы в Ярославе. Полиция установила, что водитель автобуса, 23-летний гражданин Украины, был трезв.

Свидетелями аварии были молодые люди, которые ехали по автомагистрали на автомобиле Audi. У пострадавших травмы головы, позвоночника, грудной клетки, конечностей, брюшной полости.

На место аварии приезжали 10 медико-спасательных бригад и 19 подразделений Государственной пожарной охраны.

Спикер Министерства иностранных дел Украины Олег Николенко в Twitter написал, что решается вопрос о возвращении в Украину четырех пассажиров автобуса, которые не пострадали.

Спасатели, прибывшие на место катастрофы «пережили эффект дежавю», поскольку автобус перевернулся в тот же ров, что украинский автобус, который потерпел катастрофу в этом месте 6 марта, и лежал в той же позиции.

Спасатели разрезали элементы автобуса, чтобы извлечь из автобуса трех человек. Автобус уже вытащили из оврага и перевезли на стоянку.

В полиции сообщили, что автобус наехал на отбойник на конце съезда в пункт обслуживания пассажиров «Кашице» и перевернулся в придорожный овраг.