Санкции против нарушителей прав человека ввел ЕС — кто туда попал

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Санкции против нарушителей прав человека ввел Европейский Союз в рамках нового санкционного механизма. Кроме россиян в «черный» список попали граждане еще пяти стран.

Решение на заседании в Брюсселе 22 марта приняли руководители министерств иностранных дел стран ЕС. Об этом сообщает корреспондент «Радио Свобода» Рикард Йозвяк.

Приняты санкции ЕС за нарушение прав человека. 11 человек и четыре организации из Китая, РФ, Эритреи, КНДР, Южного Судана и Ливии. Имена будут опубликованы в Официальном журнале сегодня, — сообщил Йозвяк в Twitter.

Речь идет о замораживании активов и/или ограничении на поездки.

Напомним, ранее европейские дипломаты согласовали введение новых санкций против, в том числе двух россиян, ответственных за «зачистки геев» в Чечне. Кроме этого, Брюссель внес в санкционный список чиновников из Китая за нарушения прав человека. Подобные санкции против Пекина были введены впервые за последние 30 лет.

Ранее прогнозировалось, что под санкции попадут глава Следственного комитета РФ, генпрокурор РФ, глава Росгвардии и глава Федеральной службы исполнения наказаний.