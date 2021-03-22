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Ракурс
Нові санкції на порушників прав людини наклав ЄС — хто туди потрапив

Нові санкції на порушників прав людини наклав ЄС — хто туди потрапив

22 бер 2021, 11:25
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Санкції проти порушників прав людини запровадив Європейський Союз в рамках нового санкційного механізму. Окрім росіян в «чорний» список потрапили громадяни ще п’яти країн.

Рішення на засідання в Брюсселі 22 березня ухвалили очільники міністерств закордонних справ країн ЄС. Про це повідомляє кореспондент «Радіо Свобода» Рікард Йозвяк.

Ухвалені санкції ЄС щодо прав людини. 11 осіб і чотири організації з Китаю, РФ, Еритреї, КНДР, Південного Судану та Лівії. Імена будуть опубліковані в Офіційному журналі сьогодні, — повідомив Йозвяк у Twitter.

Йдеться про замороження активів і/або обмеження на поїздки.


Нагадаємо, раніше європейські дипломати погодили запровадження нових санкцій проти, зокрема й двох росіян, відповідальних за «зачистки геїв» у Чечні. Окрім цього, Брюссель вніс у санкційний список чиновників з Китаю через порушення прав людини. Подібні санкції щодо Пекіна було запроваджено вперше за останні 30 років.

Раніше прогнозувалося, що під санкції потраплять глава Слідчого комітету РФ, генпрокурор РФ, глава Росгвардії і глава Федеральної служби виконання покарань.

Джерело: Ракурс


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