Вчерашнее ДТП. Фото: Istock

https://racurs.ua/n152074-kryshka-luka-vyletela-iz-pod-koles-pojarnoy-mashiny-i-ubila-malchika-na-lvovschine-foto.html

Ракурс

Вчерашнее ДТП на Львовщине унесло жизнь одиннадцатилетнего мальчика. Он погиб из-за попадания в него крышки люка на большой скорости.

Крышка люка попала в автомобиль, в котором ребенок ехал вместе с родителями. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Львовщины.



Сообщается, что инцидент произошел 21 марта. Служебный автомобиль ГСЧС спешил на место пожара с включенными маяками и специальным звуком сигналом. В результате наезда на аварийный люк, который находился на проезжей части, возникла трагедия.

Крышка люка вылетела из-под колес авто и попала во встречный автомобиль, в котором и находился одиннадцатилетний ребенок. В результате трагедии мальчик погиб на месте.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ДТП на украинско-польской границе погиб водитель рейсового автобуса, который осуществлял пассажирский рейс из Вроцлава в Черновцы.