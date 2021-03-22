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Ракурс
Вчерашнее ДТП. Фото: Istock

Крышка люка вылетела из-под колес пожарной машины и убила мальчика на Львовщине (ФОТО)

22 мар 2021, 11:50
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Вчерашнее ДТП на Львовщине унесло жизнь одиннадцатилетнего мальчика. Он погиб из-за попадания в него крышки люка на большой скорости.

Крышка люка попала в автомобиль, в котором ребенок ехал вместе с родителями. Об этом сообщает пресс-служба Государственной службы по чрезвычайным ситуациям (ГСЧС) Львовщины.

Машина ГСЧС. Фото: пресс-служба ГСЧССообщается, что инцидент произошел 21 марта. Служебный автомобиль ГСЧС спешил на место пожара с включенными маяками и специальным звуком сигналом. В результате наезда на аварийный люк, который находился на проезжей части, возникла трагедия.


Крышка люка вылетела из-под колес авто и попала во встречный автомобиль, в котором и находился одиннадцатилетний ребенок. В результате трагедии мальчик погиб на месте.

Напомним, ранее мы сообщали, что в ДТП на украинско-польской границе погиб водитель рейсового автобуса, который осуществлял пассажирский рейс из Вроцлава в Черновцы.

Источник: Ракурс


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