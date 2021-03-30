СБУ работает, пока вы тренируетесь в филологическом искусстве — Баканов нардепам

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Иван Баканов, глава Службы безопасности Украины, 30 марта посетил внеочередное заседание Верховной Рады, посвященное событиям под Офисом президента во время акции протеста 20 марта. Нардеп Гео Лерос попросил Баканова прокомментировать информацию о том, что ранее Владимир Зеленский «отмазал» его от тюрьмы с помощью тогдашнего руководителя СБУ Хорошковского, которому президент служил на «Интере», о чем рассказал бизнес-партнер Баканова Лазутин.

Мы не комментируем слухи… Уважаемый господин Лерос, лейтенант Баканов вам отвечает: все, что вы говорите является сплошным фейком, а вы продолжаете дискредитировать силу, которой доверяет украинский народ, — заявил Баканов.

Также Баканову сегодня в Раде напомнили, что это не работа СБУ следить за подготовкой протестных акций.

Вы не слушаете, кричите… На самом деле СБУ работает, пока вы здесь тренируетесь в своем филологическом искусстве. И доработает до всех результатов, — заявил Баканов в ответ на вопрос нардепа Антона Полякова о коррупционных производствах.

Некоторые нардепы выразили удивление из-за поведения Баканова и его отношения к парламентариям.

Напомним, ранее глава Службы безопасности Украины проинформировал о мерах, которые принимала СБУ для предупреждения событий, произошедших 20 марта 2021 года у Офиса президента Украины. Он заверил, что СБУ делает все возможное для предотвращения и недопущения таких событий в будущем.