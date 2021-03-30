Совет через три месяца после смерти Кернеса назначила выборы в Харькове, фото — Слово и дело

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Верховная Рада Украины рассмотрела вопрос о назначении внеочередных выборов Харьковского городского головы на 31 октября 2021 года.

Соответствующее постановление в парламенте зарегистрировали 22 марта. Сегодня за него проголосовали 249 нардепов.

17 марта профильный комитет Рады одобрил назначение внеочередных выборов мэра Харькова.

После местных выборов 31 октября 2020 года харьковский городской голова Геннадий Кернес умер 16 декабря в Германии в результате осложнений коронавирусной болезни. Кернес не управлял двухмиллионным городом еще с сентября 2020 года.

Секретарь Харьковского горсовета Игорь Терехов 31 декабря 2020 года направил в парламент ходатайство о назначении внеочередных выборов городского головы.

В профильном комитете ждали его поступления, но за неимением документов парламент не был готов рассмотреть вопрос.

Комитет рассматривал вопрос харьковских выборов на заседании 27 января. Нардепы пришли к выводу, что для голосования не хватает решения Харьковского городского совета о досрочном прекращении полномочий городского головы.

Кернеса лишили полномочий городского головы только через два месяца после смерти — на сессии 24 февраля 2021 года. 4 марта в Раде сообщили, что получили все необходимые документы для назначения выборов мэра.