«Путин х*йло» прозвучало в Раде — Разумков пытался утихомирить нардепа

https://racurs.ua/n152518-putin-h-ylo-prozvuchalo-v-rade-razumkov-pytalsya-utihomirit-nardepa.html

Ракурс

«Путин х*йло» прозвучало в Верховной Раде во время рассмотрения вопроса об осуждении протестов на Банковой, несмотря на призывы спикера парламента Дмитрия Разумкова не употреблять обсценную лексику.

Обругала президента страны-агрессора РФ Владимира Путина депутат от «Европейской солидарности» Виктория Сюмар, которая раскритиковала решение об осуждении протестов под Офисом президента.

Посмотрела ваше кино (видео Нацполиции об акции — ред.). Просто страшно, спать не буду сегодня. Услышала там самое страшное — «Путин х*йло», — сказала Сюмар.

На это Разумков отреагировал призывом подбирать слова во время выступлений в стенах Рады.

Коллеги, видите, возражения вызывает «Путин х*йло». Я это могу повторить, — ответила Сюмар.

Напомним, на протесты у Офиса президента 20 марта отреагировала Верховная Рада. В парламенте после жарких дискуссий и толкотни приняли постановление об осуждении событий на Банковой. За такое решение в Раде нашлось 237 голосов. Постановление об осуждении событий поддержали нардепы «Слуги народа», часть группы «Доверие» и партии «За будущее», а также пять внефракционных парламентариев.