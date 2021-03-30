Свастику на офисе Зеленского дорисовали сотрудники МВД — нардеп

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Ракурс

Свастику, которая появилась на здании Офиса президента вечером 20 марта после акции в поддержку осужденного активиста Сергея Стерненко, обсуждали 30 марта на внеочередном заседании Верховной Рады.

Каждый, кто следил за акцией, знает, что свастика появилась после завершения акции. Акция завершилась в 20.49, а дело открыли в 20.12. Молниеносная работа!, — заявил нардеп Роман Лозинский с трибуны парламента.

Нардеп поставил под сомнение то, что запрещающий знак могли нарисовать участники протестов.

Обрисованные двери или разбитые стекла Офиса президента — далеко не контрразведывательная (работа СБУ — ред.) и не обеспечение национальной безопасности… И ремарка о полиции. Все хорошо знают работу рук МВД и когда рисуют символы режима, запрещенные в Украине, то, наверное, вы никогда не назовете фамилию тех, кто это был. Потому что, с большей вероятностью, это были ваши сотрудники, — заявила в стенах парламента нардеп Соломия Бобровская.

Ранее также правозащитница из «Центра гражданских свобод» Александра Матвийчук продемонстрировала фото, которые указывают на то, что свастику на здании Офиса президента дорисовали уже после акции. Матвийчук назвала этот инцидент спланированной провокацией, для предоставления митингу соответствующей окраски.

Напомним, участники акции протеста на Банковой 20 марта расписали здание, разбили стекло входной двери и подожгли табличку на фасаде. У Зеленского причиненные зданию убытки оценили предварительно в 2 млн грн.