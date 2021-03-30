Реакція влади на двері Зеленського — страх перед вулицею і бажання закрити всім роти, вважають у Раді

https://racurs.ua/ua/n152521-reakciya-vlady-na-dveri-zelenskogo-strah-pered-vulyceu-i-bajannya-zakryty-vsim-roty-vvajaut.html

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Протести біля Офісу президента 20 березня, які сьогодні на третьому позачерговому засіданні Верховної Ради засудили «Слуги народу» за підтримки частини нардепів з «Довіри» та «За майбутнє", викликали суперечки серед парламентарів. Нардепи з «Голосу» та «Європейської солідарності» розкритикували надмірну увагу СБУ, Держбюро розслідувань та Нацполіції до дверей офісу Зеленського.

Парад цинізму, лицемірства та ганьби від президента та його команди сьогодні в стінах парламенту… Двері (на Банковій — ред.) і те, що ви з ними носитеся — це страх перед вулицею, перед людьми. І бажання закрити всім роти. Цього зробити не вдасться, — заявив нардеп від «Голосу» Роман Лозинський з трибуни парламенту.

Також нардеп Ярослав Юрчишин зауважив, що неодноразово відвідував акції з вимогою реформувати судову систему і робитиме це й надалі.

У мене друге питання — а де ж ці двері постраждалі на цій акції протесту? Це ж основна жертва цих протестів. Ми ж ціле засідання Верховної Ради зібрали вперше в історії, тому що в нас є така жертва, яка називається «розмальовані двері», які їздять тепер по телеканалах, — заявила депутат Вікторія Сюмар.

Вона також розкритикувала постанову про засудження протестів під Офісом президента.

Давайте цей треш доведемо до кінця. Не тільки постанову прийняти, а ще й зміни до Кримінального кодексу України. Криміналізувати слово «лох». Щоб його не можна було писати, — вказала парламентар, виступаючи за трибуною.

Нагадаємо, раніше сьогодні Сюмар, попри застереження спікера Ради Дмитра Разумкова, вжила обсценну лексику «Путін х*йло».