Порошенко подал в суд на МВД и Геращенко — детали

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Петр Порошенко, экс-президент Украины и нардеп подал иск против заместителя Арсена Авакова Антона Геращенко и Министерства внутренних дел с требованием опровергнуть заявления о причастности к акции протеста под Офисом президента, которая 20 марта закончилась вандализмом стен и дверей здания.

В «Европейской Солидарности» считают, что незаконная слежка полиции за ветераном войны и депутатом Киевского городского совета Виктором Кононенко может быть связана с лживыми заявлениями о якобы причастности нашей партии и лично меня к раскрашиванию Офиса президента и разбиению стекол на двери Банковой. Направил в суд иск против МВД и лично Антона Геращенко с требованием признать эту информацию недостоверной, — написал 30 февраля в Фейсбук Порошенко.

Он отметил, что заявления Геращенко унижают честь и достоинство лидера «ЕС», а также наносят ущерб его репутации.

Это уже не первый случай наблюдения за нашей политической силой. Летом прошлого года за незаконной слежкой у партийного офиса попались горе-детективы ГБР, — указал Порошенко.

Он также выступил с требованием к властям «прекратить позорную практику использования правоохранительных органов для преследования оппозиции».

Напомним, ранее сегодня фракция «ЕС» с трибуны Верховной Рады заявила о факте незаконной слежки за генерал-лейтенантом СБУ Виктором Кононенко, который в 2015—2017 годах возглавлял объединенный штаб СБУ в зоне АТО. В «ЕС» назвали эти действия «грязной спецоперацией по приказу власти».