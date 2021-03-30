План РФ “Шалун” і двері Шапітолію - реакція соцмереж на засудження Радою протестів

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Верховна Рада на позачерговому засіданні ухвалила проект постанови про засудження подій, що відбулися 20 березня біля Офісу президента України. Відповідне рішення підтримали 237 народних депутатів з фракції «Слуга народу», а також деякі парламентарі з «Довіри» та «За майбутнє". Тоді під час акції мітингувальники палили фаєри і кидали шумові гранати, розмалювали фасад будівлі й побили двері. Водночас під час виступу у Раді представники СБУ, ДБР та Нацполіції вказали, що з особливою увагою ставляться до вандалізму на Банковій. Представники опозиційних партій відреагували критикою на заяви правоохоронців. Згодом з’явилася реакція соцмереж на рішення Ради.

Двері зачинаються, наступна станція Мінська, — натякають користувачі соцмереж на надмірну зосередженість правоохоронних органів на справі про вандалізм на Банковій.

Нам обмалювали двері, просимо розібратися та встановити факти. Це удар по репутації влади. Ти депутат, твоє завдання ухвалювати закони. Ти представник своїх виборців. Виборців, а не президента. Яка тобі справа до дверей Офісу президента? Ти президент? Ти голова ОДА? Ти завхоз з Держуправління справами? Ти законодавча гілка влади… У вас Дубинський півтора роки вигравав у собачий рот половину Кабміну і що? Чого мовчали? Команди не було? Яке ж жалюгідне видовище… В нас суддя Вовк, прослухав свої плівки і сцить в обличчя всій правоохоронній системі, але для вас, звісно, обмальовані двері — це більше важливо. От тут потрібна охорона Шапітолію… Неможливо одночасно бути огидним, жалюгідним і несправедливим. Риганина, а не депутати, — нагадав парламентарям у Фейсбук Антон Швець.

Не планував виступати на роад-шоу «Двері» про події на Банковій у виконанні правоохоронців та прислужників олігархату в парламенті. Якщо мої дії настільки запалили вату, то це напевно правильні дії. Я виходив, виходитиму і завжди буду разом з тими людьми, які відстоюють свої права. Коли ми стільки часу не можемо розглянути судову реформу, яка би взагалі зняла потребу виходити… Справжні народні депутати з народом, а не прислужують русні, — заявив нардеп Ярослав Юрчишин.

Сьогоднішнє засідання Ради нагадало огидні збори комсомолу, — вказують користувачі Фейсбук.

Спецслужби РФ тільки і чекають можливості, щоб дестабілізувати ситуацію в країні. Їм не цікава російська агентура в ОПУ, яка може здавати деталі секретних операцій українських спецслужб. Їх не цікавить вище керівництво правоохоронних органів та спецслужб України з нерухомістю в Криму, родичами в Москві та давніми дружніми зв’язками з росіянами. Їх не цікавить Портнов. Їх не цікавить розгалужена мережа прихованих сепаратистів в місцевих органах влади на сході та на півдні України. Їх не цікавить величезна агентурна мережа з філіалами у всіх містах України — УПЦ МП. Основні їхні сподівання — на акції протесту проти несправедливості. Ось на що ставку зробили. Служба безпеки на сторожі державності і такого не допустить звісно. Можете спати спокійно, маленькі зелені чоловічки, — написав Антон Ходза.

Влада в космосі. Це страшно. Бо є проблема — відсутність справедливості… Президента в країні не існує. Існує його партія, існує умовне СБУ та цілком конкретна і явна поліція. Зрозуміло, президент — ображений… Там, де проблема — президента немає. Бо в нього немає рішення проблеми. Тобто ми сам на сам з проблемою, — написав Масі Найєм.