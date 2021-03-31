Переговори про Донбас Путін провів з Меркель та Макроном, але без Зеленського. Фото: Цензор.нет

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Війну на Донбасі обговорили президент Росії Володимир Путін, президент Франції Еммануель Макрон і канцлер Німеччини Ангела Меркель. Переговори відбулися без президента України Володимира Зеленського.

Відеоконференція відбулася 30 березня, повідомили на сайті Кремля.

У Кремлі заявили, що під час обговорення війни на Донбасі Путін «підкреслив важливість виконання київською владою всіх раніше досягнутих на найвищому рівні домовленостей, передусім щодо налагодження прямого діалогу з Донецьком і Луганськом та врегулювання правових аспектів особливого статусу Донбасу».

Російська сторона висловила серйозне занепокоєння щодо ескалації збройного протистояння, спровокованого Україною на лінії розмежування та фактичної відмови виконувати додаткові заходи щодо посилення режиму припинення вогню. Політрадники лідерів продовжать спільну роботу, — повідомили у прес-службі Путіна.

На сайті уряду Німеччини зазначено, що під час обговорення України Меркель і Макрон закликали до проведення переговорів у «нормандському форматі» щодо реалізації мінських домовленостей.

Було наголошено на необхідності того, щоб Росія взяла на себе тверде зобов’язання зі стабілізації режиму припинення вогню в Україні та вироблення шляхів виходу із кризи відповідно до мінських домовленостей, — ідеться в повідомленні Єлисейського палацу.



Як відомо, переговори про врегулювання конфлікту на Донбасі ведуть у тристоронній контактній групі в Мінську (Україна, Росія, ОБСЄ), а також у «нормандському форматі» — за участі представників України, Франції, Німеччини та Росії.

Нагадаємо, розмову лідерів Росії, Франції та Німеччини анонсували 29 березня. Водночас спікер Кремля Дмитро Пєсков заявляв, що Путін не планує зустріч з Володимиром Зеленським.