Вони нічого не зроблять без нас — Арестович про нормандські переговори без Києва

https://racurs.ua/ua/n152531-vony-nichogo-ne-zroblyat-bez-nas-arestovych-pro-normandski-peregovory-bez-kyieva.html

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Олексій Арестович, спікер української делегації у Тристоронній контактній групі та стратегічний радник глави Офісу президента Андрія Єрмака прокоментував питання, наскільки небезпечними є перемовини у «нормандському форматі» щодо майбутнього України без присутності України.

По-перше, я не бачу нічого страшного в обговоренні України без України. Речник МЗС Ніколенко вірно заявив, що обговорювати можна кого завгодно з ким завгодно. Ми ж також обговорюємо Росію з Францією, Німеччиною та Сполученими Штатами, — заявив Арестович.

Він зауважив, що глави держав можуть спілкуватися між собою. За його словами, Володимир Зеленський під час спілкування з президентом Франції та канцлером Німеччини обговорює Москву.

Також радник Андрія Єрмака запевнив, що перемовини Кремля з Парижем та Берліном не пов’язані з виключенням Києва з «нормандської четвірки».

Це хибна думка, яку розповсюджує Росія ще з 2014 року, щоб показати нібито Україна слабка, тому українське питання обговорюють без України. Але Ніколенко правильно сказав, що рішення не повинні ухвалюватися без України, а обговорювати можуть хто завгодно і кого завгодно, — запевнив спікер ТКГ.

Журналісти зауважили, що Київ не знає, про що домовилися Володимир Путін, Ангела Меркель та Емманюель Макрон, тому українська сторона не може стверджувати, що трійка лідерів за зачиненими дверима не ухвалила певних рішень.

І що? Що вони зроблять? Ніхто не нехтує нашими правими. Вони говорили в рамках тристоронніх відносин, серед яких було українське питання — одне з найбільш кричущих. Макрон сказав, що провина лежить на Росії… Це позиція всього цивілізованого світу… Я не бачу приводу (у перемовинах РФ, Франції і Німеччини — ред.) для емоцій, я не бачу приводу хвилюватися щодо обговорення — хай говорять, що завгодно про нас… Вагу має лише одне — як поступить той, кого обговорювали. Україна проводить власну політику, яка незалежна від Франції, Німеччини, Росії. Ми суверенна найбільша держава в Європі і ми точно знаємо, що робимо. Ми взаємодіємо з партнерами і партнери можуть нас обговорювати з яким завгодно. Оцінку Путіна і Росії вони дали. Треба припиняти цей наратив, що ми слабкі, — заявив Арестович.

Нагадаємо, нещодавно на тлі загострення війни на Донбасі президент Володимир Зеленський анонсував обговорення подальших дій щодо врегулювання ситуації з лідерами країн «нормандського формату». Водночас Кремль провів тристоронні переговори з лідерами Німеччини та Франції без участі України.

Міністерство закордонних справ України виступило проти такого формату переговорів. Речник українського МЗС Олег Ніколенко заявив, що не варто обговорювати «Україну без України», оскільки зрушень у врегулюванні російсько-української війни можна досягнути лише в повному, а не скороченому складі «нормандської четвірки».

Після скандальних перемовин Париж та Берлін закликали Москву до проведення переговорів у нормандському форматі.

26 березня неподалік від селища Шуми Донецької області збройні формування РФ вбили чотирьох українських військових й поранили ще двох.