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Крадіжка кабелю зупинила поїзди «Укрзалізниці», фото: «Конкурент»
«Укрзалізниця» зупинила вісім поїздів через крадіжку кабелю (СПИСОК)https://racurs.ua/ua/n152530-ukrzaliznycya-zupynyla-visim-poyizdiv-cherez-kradijku-kabelu-spysok.htmlРакурс
«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки поїздів через крадіжку електрокабелю, яка призвело до закритого світлофора на станції Дарниця.
В результаті поїзди далекого слідування та приміські, які проходять по станції, прямують із відставанням від графіку на 1−2 години. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».
Наразі затримано такі поїзди:
- № 150 Ходорів — Полтава (+1.02);
- №½ Ходорів — Костянтинівка (+0.52);
- № 137 Сватове — Хмельницький (+1.04);
- № 19/20 Попасна — Київ (очікується на +0.20);
- № 712 Київ — Костянтинівка (з Києва +0.20).
Приміські поїзди:
- № 6902 Київ — Ніжин (+0.52);
- № 6804 Київ — Яготи (+0.53);
- № 6901 Ніжин — Київ (+1.13).
Прогноз на відновлення кабелю та нормалізацію руху — до двох годин, — зазначають у держкомпанії.
Нагадаємо, на Одещині у 2013 році пенсіонер розібрав залізничну сигналізацію, щоб здати в металобрухт. Вихід з ладу цієї сигналізації призводить до помилкової зайнятості ділянки залізниці.
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