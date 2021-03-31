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Крадіжка кабелю зупинила поїзди «Укрзалізниці», фото: «Конкурент»

«Укрзалізниця» зупинила вісім поїздів через крадіжку кабелю (СПИСОК)

31 бер 2021, 10:28
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«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки поїздів через крадіжку електрокабелю, яка призвело до закритого світлофора на станції Дарниця.

В результаті поїзди далекого слідування та приміські, які проходять по станції, прямують із відставанням від графіку на 1−2 години. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Наразі затримано такі поїзди:

  • № 150 Ходорів — Полтава (+1.02);
  • №½ Ходорів — Костянтинівка (+0.52);
  • № 137 Сватове — Хмельницький (+1.04);
  • № 19/20 Попасна — Київ (очікується на +0.20);
  • № 712 Київ — Костянтинівка (з Києва +0.20).

Приміські поїзди:


  • № 6902 Київ — Ніжин (+0.52);
  • № 6804 Київ — Яготи (+0.53);
  • № 6901 Ніжин — Київ (+1.13).

Прогноз на відновлення кабелю та нормалізацію руху — до двох годин, — зазначають у держкомпанії.

Нагадаємо, на Одещині у 2013 році пенсіонер розібрав залізничну сигналізацію, щоб здати в металобрухт. Вихід з ладу цієї сигналізації призводить до помилкової зайнятості ділянки залізниці.

Джерело: Ракурс


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