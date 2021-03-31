Крадіжка кабелю зупинила поїзди «Укрзалізниці», фото: «Конкурент»

https://racurs.ua/ua/n152530-ukrzaliznycya-zupynyla-visim-poyizdiv-cherez-kradijku-kabelu-spysok.html

Ракурс

«Укрзалізниця» повідомила про затримку низки поїздів через крадіжку електрокабелю, яка призвело до закритого світлофора на станції Дарниця.

В результаті поїзди далекого слідування та приміські, які проходять по станції, прямують із відставанням від графіку на 1−2 години. Про це повідомляє прес-служба «Укрзалізниці».

Наразі затримано такі поїзди:

№ 150 Ходорів — Полтава (+1.02);

№½ Ходорів — Костянтинівка (+0.52);

№ 137 Сватове — Хмельницький (+1.04);

№ 19/20 Попасна — Київ (очікується на +0.20);

№ 712 Київ — Костянтинівка (з Києва +0.20).

Приміські поїзди:

№ 6902 Київ — Ніжин (+0.52);

№ 6804 Київ — Яготи (+0.53);

№ 6901 Ніжин — Київ (+1.13).

Прогноз на відновлення кабелю та нормалізацію руху — до двох годин, — зазначають у держкомпанії.

Нагадаємо, на Одещині у 2013 році пенсіонер розібрав залізничну сигналізацію, щоб здати в металобрухт. Вихід з ладу цієї сигналізації призводить до помилкової зайнятості ділянки залізниці.