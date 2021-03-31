Вакцина від коронавірусу. Фото: https://itc.ua/

https://racurs.ua/ua/n152529-dodatkovyy-milyon-vakcyn-pfizer-otrymaie-ukrayina-lyashko.html

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Вакцинація від коронавірусу триває в Україні. Український уряд отримав підтвердження про надходження додаткового мільйона доз вакцини від Pfizer/BioNTech у межах глобального механізму COVAX.

Ми отримали додатково підтвердження від глобальної ініціативи COVAX про виділення Україні ще майже 1 млн доз вакцини Pfizer, яка буде поставлена траншами до кінця червня, — повідомив головний санітарний лікар Віктор Ляшко в ефірі програми «Мокрик по живому» на hromadske.

Незабаром у межах COVAX Україна має отримати 117 тис. доз Pfizer, проте Ляшко відмовився називати конкретну дату. За його словами, технічно вже все вирішено і залежатиме від того, коли ЮНІСЕФ привезе вакцину в Україну.

Головний санлікар також розповів, що постачання вакцини з Індії тимчасово припинене.

Covishield ми отримали 500 тис. По контракту до кінця березня мало прийти ще мільйон доз. Потім наступні 500 тис. доз і ще 1 млн. Проте зараз в Індії тимчасова заборона на експорт вакцини, але ми не панікуємо, бо зараз приходить нова вакцина з такої ж платформи — у межах механізму COVAX, — сказав Ляшко.

Йдеться про ту ж вакцину AstraZeneca, яку виробляють у Південній Кореї. До кінця травня Україна має отримати 1,7 млн доз цієї вакцини, першу партію у 360 тис. вже готові відвантажити. Не роблять цього, бо виробник досі не зареєстрував вакцину в Україні.

Ніяк не може подати документи. Процедура у нас проста, просто треба подати документи, але є якісь певні бюрократичні речі цієї компанії, — пояснив санлікар.

Також Ляшко нагадав, що Україна вже уклала контракт на постачання 2 млн доз вакцини від китайської компанії Sinovac.

Перша поставка у 215 тис. доз вже прийшла, решту очікуємо наступними траншами. Ці 215 тис. доз проходять зараз лабораторний контроль і, сподіваємося, найближчим часом вакцина буде допущена до реалізації, — уточнив він.

Нагадаємо, експерти підрахували строки завершення COVID-вакцинації всіх охочих українців.