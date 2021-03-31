Довибори на Прикарпатті — "слуги" надіслали десант, комісія не рахує голоси

https://racurs.ua/ua/n152528-dovybory-na-prykarpatti-slugy-nadislaly-desant-komisiya-ne-rahuie-golosy.html

Ракурс

Довибори у Верховну Раду на Івано-Франківщині можуть визнати недійсними. Виборча комісія у Надвірній призупиняла роботу декілька разів. Вона опрацювала лише 67% протоколів із дільниць. Голова комісії округу № 87 зник, а новий не відновлює підрахунок голосів.

Тим часом група народних депутатів «Слуги народу» увечері 30 березня після позачергових засідань Ради десантувалася у Львіві і вирушила на Івано-Франківщину. «Слуги» хочуть з’ясувати ситуацію з підрахунком голосів.

Кандидати у ці дні зробили декілька заяв про порушення. Кандидат від «Свободи» Руслан Кошулинський вимагає визнати результати виборів недійсними і оголосити перевибори.

Він заявив про «очевидні факти підкупу голосів, численні порушення на дільницях».

Зважаючи на численні порушення і на ситуацію, що зараз відбувається, вимагаємо визнати результати виборів недійсними й оголосити перевибори, — заявив Кошулинський.

У «Слузі народу», від якої на окрузі балотується Василь Вірастюк, теж повідомили про «численні порушення». У партії влади вбачають у цьому «можливий зрив або перешкоджання виборчому процесу певними політичними опонентами».

Кандидат у нардепи Олександр Шевченко («За майбутнє") вважає, що партія «Слуга народу» хоче зірвати вибори.

У вівторок, 30 березня, окружна комісія фактично не працювала. ЦВК змінила голову виборчої комісії, яка опрацювала 67,52% бюлетенів.

У ніч з понеділка на вівторок до поліції надійшло анонімне повідомлення про мінування будівлі ОВК. Перед цим голова ОВК Руслан Кашніков сказав членам комісії, що почувається зле і покинув засідання. Він зателефонував і повідомив про підвищену температуру.

Уранці 30 березня робота засідання так і не була відновлена, бо половина членів комісії не з’явилися та на телефонні дзвінки не відповідали.

Шевченко вважає такі дії навмисними, оскільки «Слуга народу» хоче зірвати вибори.

Кошулинський заявив «Суспільному», що «у його селі до тещі прийшли й принесли продовольчі набори». Він каже, що на п’яти великих дільницях можна буде отримати результат, який не відповідає волевиявленню. ЦВК може отримати інструмент, за яким можна не визнати ці вибори такими, які відбулися.

За словами аналітика руху ЧЕСНО Віталія Світлика, комісія зможе приступити до роботи тоді, коли члени ОВК прибудуть до Надвірної, адже частина з них немісцеві.

Лідирує кандидат від «Слуги народу» Вірастюк із 31,3% голосів. Його найближчий опонент — Руслан Кошулинський (28,88%). Розрив між ними становить 810 голосів. Кошулинського наздоганяє кандидат від партії «За майбутнє" — екс-нардеп і колишній власник «Буковелю» Олександр Шевченко, у якого 28,73% голосів, тобто на 53 голоси менше.