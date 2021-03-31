Довыборы на Прикарпатье — "слуги" прислали десант, комиссия не считает голоса

https://racurs.ua/n152528-dovybory-na-prikarpate-slugi-prislali-desant-komissiya-ne-schitaet-golosa.html

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Довыборы в Верховную Раду на Ивано-Франковщине могут признать недействительными. Избирательная комиссия в Надворной приостанавливала работу несколько раз. Она обработала только 67% протоколов местных участков. Председатель комиссии округа № 87 исчез, а новый не возобновил подсчет голосов.

Тем временем группа народных депутатов «Слуги народа» вечером 30 марта после внеочередных заседаний Рады десантировалась во Львов и отправилась на Ивано-Франковщину. «Слуги» хотят выяснить ситуацию с подсчетом голосов.

Кандидаты в эти дни сделали несколько заявлений о нарушениях. Кандидат от «Свободы» Руслан Кошулинский требует признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы.

Он заявил об «очевидных фактах подкупа голосов, многочисленных нарушениях на участках».

С учетом многочисленных нарушений и ситуации, которая сейчас происходит, требуем признать результаты выборов недействительными и объявить перевыборы, — заявил Кошулинский.

В «Слуге народа», от которой в округе баллотируется Василий Вирастюк, тоже сообщили о «многочисленных нарушениях». В партии власти видят в этом «возможный срыв или препятствование избирательному процессу определенными политическими оппонентами».

Кандидат в нардепы Александр Шевченко («За будущее») считает, что партия «Слуга народа» хочет сорвать выборы.

Во вторник, 30 марта, окружная комиссия фактически не работала. ЦИК сменила главу избирательной комиссии, которая обработала 67,52% бюллетеней.

В ночь с понедельника на вторник в полицию поступило анонимное сообщение о минировании здания ОИК. Перед этим председатель ОИК Руслан Кашников сказал членам комиссии, что чувствует себя плохо и покинул заседание. Он позвонил и сообщил о повышенной температуре.

Утром 30 марта работа заседания так и не была возобновлена, потому что половина членов комиссии не появились и на телефонные звонки не отвечали.

Шевченко считает такие действия умышленными, так как «Слуга народа» хочет сорвать выборы.

Кошулинский заявил «Суспильному», что «в его селе к теще пришли и принесли продовольственные наборы». Он считает, что на пяти больших участках можно будет получить результат, не соответствующий волеизъявлению. ЦИК может получить инструмент, с которым нельзя не признать эти выборы несостоявшимися.

По словам аналитика движения «Честно» Виталия Свитлыка, комиссия сможет приступить к работе тогда, когда члены ОИК прибудут в Надворную, поскольку часть из них иногородние.

Пока лидирует кандидат от «Слуги народа» Вирастюк с 31,3% голосов. Его ближайший оппонент — Кошулинский (28,88%). Разрыв между ними составляет 810 голосов. Кошулинского догоняет экс-нардеп и бывший владелец «Буковеля» Шевченко, у которого 28,73% голосов, то есть на 53 голоса меньше.