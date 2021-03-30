В Україні можливо робити 150 тис. щеплень від COVID-19 на день. Фото: hromadske.ua

https://racurs.ua/ua/n152481-stroky-zavershennya-covid-vakcynaciyi-vsih-ohochyh-ukrayinciv-pidrahuvaly-eksperty.html

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Українська система охорони здоров’я дозволяє робити 150 тис. щеплень від COVID-19 на день.

Це можливо буде робити за умови наявності вакцин від коронавірусу. Про це 30 березня заявив керівник Центру економіки охорони здоров’я Київської школи економіки Юрій Ганиченко під час програми «Зворотній відлік» на каналі «UA:Перший».

Наші зроблені на основі дорожньої карти вакцинації підрахунки показують, що на день система спроможна робити близько 150 тис. щеплень, однак це коли ми говоримо про наявність вакцин, — зазначив фахівець.



Експерти підрахували, що результати дослідження свідчать про те, що Україна могла б вакцинувати всіх охочих громадян за період від 7 до 13 місяців. Від 7 до 12 місяців необхідно саме на те, щоб всі охочі отримати принаймні одну дозу з двох необхідних. За інформацією різних джерел, від 39% до 65% населення України готове вакцинуватися. Це від 15 до 25 млн осіб.

Нагадаємо, масова вакцинація в Україні проводиться вкрай повільно. Наприклад, 28 березня по всій країні щеплення отримали 1 тис. 585 осіб. При цьому у Донецькій, Луганській, Рівненській і Чернігівській областях не було зроблено жодного щеплення. У Кіровоградській області зробили лише 10 уколів.