Сколько получили семьи погибших от COVID-19 медиков, рассказал Фонд соцстрахования

https://racurs.ua/n152542-skolko-poluchili-semi-pogibshih-ot-covid-19-medikov-rasskazal-fond-socstrahovaniya.html

Ракурс

Сколько семей умерших вследствие инфицирования коронавирусной болезнью COVID-19 медицинских работников получили компенсации от государства, рассказал Фонд социального страхования в ответ на запрос «Ракурса».

Фондом в соответствии со ст. 39 закона № 1645 и Порядка № 498 в период с июня 2020 года до 24 марта 2021 года осуществлено назначение единовременной страховой выплаты семьям 77 погибших медицинских работников на общую сумму 122 млн грн, — сообщили в Фонде.

Также там добавили, что с июня 2020 года Фонд назначил единовременное пособие 72 семьям умерших медработников на сумму в 15,8 млн грн.

Напомним, в случае смерти медицинского работника, наступившей из-за инфицирования COVID-19, вызванной коронавирусом SARS-CoV-2, во время выполнения профессиональных обязанностей в условиях повышенного риска заражения, членам семьи, родителям умершего осуществляется выплата в размере 750-кратного размера прожиточного минимума для трудоспособных лиц, установленного на 1 января календарного года.