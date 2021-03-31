Использование вакцины AstraZeneca ограничила Германия – в чем причина. Фото: УП

https://racurs.ua/n152541-ispolzovanie-vakciny-astrazeneca-ogranichila-germaniya-v-chem-prichina.html

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Использование вакцины от коронавируса AstraZeneca для людей в возрасте до 60 лет приостановила Германия.

Такое решение приняли из-за случаев образования тромбов, которые наблюдали у небольшого количества вакцинированных людей, пишет Deutsche Welle.

Институт Пауля Эрлиха зарегистрировал 31 случай формирования тромбов в мозгу у пациентов, которые незадолго до этого были вакцинированы. Во всех случаях, кроме двух, это были женщины в возрасте 20−63 года. У 19 человек при этом был очень низкий уровень тромбоцитов. Девять из них в итоге умерли.

Ангела Меркель заявила, что эти факты невозможно проигнорировать.

Это решение является кардинальным изменением прежней политики, согласно которой прививки препаратом AstraZeneca наоборот планировали проводить для населения младшего возраста.

Люди в возрасте до 60 лет все еще могут получить прививку, но только «на усмотрение врачей, после индивидуального анализа рисков и тщательного объяснения».

Ранее Германия уже приостанавливала использование вакцины AstraZeneca, но после заключения регулятора ЕС возобновила прививки.

Как известно, в Украине продолжается вакцинация от коронавируса препаратом CoviShield — это индийский аналог вакцины AstraZeneca.

Напомним, компания AstraZeneca подкорректировала данные об эффективности своей вакцины, снизив ее с 79 до 76%. Пересчитать результаты компании заставили требования американских чиновников.