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Ракурс
Из 17-метрового колодца спасатели вытащили мать с ребенком на Хмельнитчине, фото — МВД

Из 17-метрового колодца вытащили мать с ребенком на Хмельнитчине (ФОТО)

31 мар 2021, 12:32
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Чрезвывачайное происшестсвие случилось в Хмельницкой области. В пгт Летичев в 17-метровый колодец упала пятилетняя девочка. Впоследствии на дне оказалась и ее мать.

Женщина рассказала, что ребенок упал в заброшенный колодец. Увидев это, мать бросилась за девочкой.

Из 17-метрового колодца спасатели вытащили мать с ребенком на Хмельнитчине, фото — МВД

Спасатели достали мать с ребенком. Бойцы с помощью спасательной веревки спустились в колодец. Сначала они вытащили девочку и передали ее медикам, а позже подняли наверх и женщину.


Ребенок при падении сломал ногу, мать не пострадала.

Из 17-метрового колодца спасатели вытащили мать с ребенком на Хмельнитчине, фото — МВД

Источник: Ракурс


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