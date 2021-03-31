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Из 17-метрового колодца спасатели вытащили мать с ребенком на Хмельнитчине, фото — МВД
Из 17-метрового колодца вытащили мать с ребенком на Хмельнитчине (ФОТО)https://racurs.ua/n152540-iz-17-metrovogo-kolodca-spasateli-vytaschili-mat-s-rebenkom-na-hmelnitchine-foto.htmlРакурс
Чрезвывачайное происшестсвие случилось в Хмельницкой области. В пгт Летичев в 17-метровый колодец упала пятилетняя девочка. Впоследствии на дне оказалась и ее мать.
Женщина рассказала, что ребенок упал в заброшенный колодец. Увидев это, мать бросилась за девочкой.
Спасатели достали мать с ребенком. Бойцы с помощью спасательной веревки спустились в колодец. Сначала они вытащили девочку и передали ее медикам, а позже подняли наверх и женщину.
Ребенок при падении сломал ногу, мать не пострадала.
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