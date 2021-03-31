Из 17-метрового колодца спасатели вытащили мать с ребенком на Хмельнитчине, фото — МВД

https://racurs.ua/n152540-iz-17-metrovogo-kolodca-spasateli-vytaschili-mat-s-rebenkom-na-hmelnitchine-foto.html

Ракурс

Чрезвывачайное происшестсвие случилось в Хмельницкой области. В пгт Летичев в 17-метровый колодец упала пятилетняя девочка. Впоследствии на дне оказалась и ее мать.

Женщина рассказала, что ребенок упал в заброшенный колодец. Увидев это, мать бросилась за девочкой.

Спасатели достали мать с ребенком. Бойцы с помощью спасательной веревки спустились в колодец. Сначала они вытащили девочку и передали ее медикам, а позже подняли наверх и женщину.

Ребенок при падении сломал ногу, мать не пострадала.