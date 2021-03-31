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Борьба с коронавирусом — в Раде обвинили регионы в равнодушии к социальной рекламе

Борьба с коронавирусом — в Раде обвинили регионы в равнодушии к социальной рекламе

31 мар 2021, 12:11
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Бороться с коронавирусом с помощью социальной рекламы призывают местные власти в Раде. Народный депутат, председатель Комитета по вопросам здоровья нации Михаил Радуцкий обвинил регионы в равнодушии к социальной рекламе.

Он удивлен, что местная власть не прибегает к такому методу сдерживания эпидемии коронавируса в Украине. Радуцкий считает, что это мотивировало бы людей соблюдать правила — обезопасить себя и окружающих.

По его мнению, штрафы и проверки — не единственное средство борьбы с нарушителями, а в метро, ​​маршрутке, на уличных билбордах было бы полезно постоянно напоминать людям, что опасность рядом.

Не угрожать и пугать, а благодарить их за гражданскую позицию. Мне кажется, если человек в маршрутке прочитает надпись «Спасибо, что одел маску. Ты спас чью-то жизнь», он совсем по-другому будет относиться к такому простому, но необходимому действию. Украинцы должны чувствовать, что соблюдение правил — это не только обязанность, а большая социальная миссия, — написал Радуцкий на своей странице в Фейсбук.


Нардеп анонсировал рассмотрение на профильном комитете законопроекта № 5226 о социальной рекламе, направленной на предупрежденние распространения COVID-19.

Правительство предлагает расширить эфирное время, увеличить объем минимального размещения социальной рекламы в печатных и электронных СМИ.

Источник: Ракурс


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