Боротьба з коронавірусом — у Раді звинуватили регіони у байдужості до соціальної реклами

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Боротися з коронавірусом за допомогою соціальної реклами закликають місцеву владу у Раді. Народний депутат, голова Комітету з питань здоров’я нації Михайло Радуцький звинуватив регіони у байдужості до соціальної реклами.

Він здивований, що місцева влада не вдається до такого методи стримування епідемії коронавірусу в Україні. Радуцький вважає, що це мотивувало б людей дотримуватись правил — убезпечувати себе та оточуючих.

На його думку, штрафи та перевірки — не єдиний засіб боротьби з порушниками, а у метро, маршрутці, на вуличних біл-бордах було б корисно постійно нагадувати людям, що небезпека поруч.

Не погрожувати і лякати, а дякувати їм за громадянську позицію. Мені здається, якщо людина у маршрутці прочитає надпис «Дякуємо, що одягнув маску. Ти врятував чиєсь життя», вона зовсім по-іншому ставитиметься до такої простої, але необхідної дії. Українці мають відчувати, що дотримання правил — це не лише обов’язок, а велика соціальна місія, — написав Радуцький на своїй сторінці у Фейсбук.



Нардеп анонсував розгляд на профільному комітеті законопроекту № 5226 щодо соціальної реклами, спрямованої на запобігання поширенню COVID-19.

Уряд пропонує розширити ефірний час, збільшити обсяг мінімального розміщення соціальної реклами у друкованих та електронних ЗМІ.