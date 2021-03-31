У світі триває епідемія коронавірусу

https://racurs.ua/ua/n152538-bez-testiv-na-covid-19-ne-puskatymut-do-magazyniv-u-berlini.html

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У Берліні, столиці Німеччини, сьогодні, 31 березня, набрали чинності нові карантинні обмеження, запроваджені у зв’язку з епідемією коронавірусної хвороби COVID-19.

Тепер низку закладів місцеві жителі зможуть відвідати лише за наявності свіжого негативного тесту на коронавірусну хворобу COVID-19. Про це повідомляє berlin.de.

Так, без негативного ПЛР-тесту заборонено відвідувати перукарні, музеї та непродовольчі магазини.

Ці ж обмеження стосуються і таких закладів як меморіальні комплекси, картинні галереї, музеї, а також закладів в області персонального догляду (салонів краси, масажних кабінетів, тату-салонів тощо). Відвідувати установи культури дозволяється лише за попереднім записом.

Водночас відповідні обмеження не поширюються на відвідування продуктових магазинів, аптек, салонів оптики, магазинів побутової хімії та товарів для дому, канцтоварів, книжкових і зоомагазинів, заправок та автомайстерень.

Нагадаємо, у Всесвітній організації з охорони здоров’я нещодавно поділилися новими відомостями щодо походження коронавірусу.