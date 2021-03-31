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В мире продолжается эпидемия коронавируса

Без тестов на COVID-19 не будут пускать в магазины в Берлине

31 мар 2021, 12:05
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В Берлине, столице Германии, сегодня, 31 марта, вступили в силу новые карантинные ограничения, введенные в связи с эпидемией коронавирусной болезни COVID-19.

Теперь ряд заведений местные жители смогут посетить только при наличии свежего негативного теста на коронавирусную болезнь COVID-19. Об этом сообщает berlin.de.

Так, без негативного ПЦР-теста запрещено посещать парикмахерские, музеи и непродовольственные магазины.

Эти же ограничения касаются и таких заведений как мемориальные комплексы, картинные галереи, музеи, а также учреждений в области персонального ухода (салонов красоты, массажных кабинетов, тату-салонов и т. д.). Посещать учреждения культуры разрешается только по предварительной записи.


В то же время соответствующие ограничения не распространяются на посещение продуктовых магазинов, аптек, салонов оптики, магазинов бытовой химии и товаров для дома, канцтоваров, книжных и зоомагазинов, заправок и автомастерских.

Напомним, во Всемирной организации по охране здоровья недавно поделились новыми сведениями о происхождении коронавируса.


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