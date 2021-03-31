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Ракурс
Новые зоны карантина и уровень COVID-госпитализаций назвал Минздрав

Новые зоны карантина и уровень COVID-госпитализаций назвал Минздрав (ИНФОГРАФИКА)

31 мар 2021, 11:55
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Новые зоны карантина 31 марта обнародовало Министерство здравоохранения Украины. По обновленным данным, 21 область превысила показатель госпитализаций COVID-инфицированных. Самый высокий показатель в сутки наблюдается в Хмельницкой области.

При этом 10 областей и Киев находятся в «красной» зоне из-за значительного распространения коронавирусной болезни.

Единственным регионом в желтой зоне остается Хмельницкая область, несмотря на значительный рост числа госпитализаций (120,2 — вдвое больше нормы).

«Оранжевая» зона действует в Винницкой, Волынской, Днепропетровской, Донецкой, Запорожской, Кировоградской, Луганской, Полтавской, Ровенской, Тернопольской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Показатель уровня госпитализации в 60 человек на 100 тыс. населения не превышен в:

  • Кировоградской (40,1),

  • Луганской (40,3),

  • Хмельницкой (43,3),

  • Донецкой (59,5) областях.

За сутки уровень госпитализаций стал выше в 10 регионах «опасной» зоны по COVID-госпитализациях — Днепропетровской, Житомирской, Киевской, Николаевской, Полтавской, Ровенской, Сумской, Харьковской, Хмельницкой и Черкасской областях.

Также на Житомирщине уровень госпитализаций достиг 116,2, а в Винницкой 116.


Напомним, карантин в Украине для противодействия распространению нового типа коронавируса в Украине ввели с 12 марта 2020 года. Затем его неоднократно продлевали и летом трансформировали в форму адаптивного карантина. С 8 по 24 января в Украине действовал жесткий карантин. С 24 февраля Украина вернулась к адаптивному карантину с использованием четырех уровней эпидемической опасности.

Ранее премьер Денис Шмыгаль заявлял, что в Украине введут локдаун, если большинство областей окажется в «красной» зоне.

Источник: Ракурс


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