Заправки Коломойского на 4,7 млрд грн оштрафовал Антимонопольный комитет. Фото: https://uaenergy.com.ua/

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Антимонопольный комитет Украины (АМКУ) наложил штраф на компании-операторы сети АЗС, входящие в группу «Приват», на 4,7 млрд грн за антиконкурентные согласованные действия при установлении цен на нефтепродукты.

Штраф должны заплатить ООО «ПТФ «Авиас», ООО «Торговый дом «Авиас», ООО «Пром Гарант Плюс», ООО «Альянс эволюшн», ПАО «Укртатнафта» и 169 операторов АЗС (в том числе ПАО «Укрнафта»). Об этом сообщили в пресс-службе АМКУ.

Комитет установил, что операторы АЗС, в частности «Укрнафта», закупали у ПАО «Укртатнафта» светлые нефтепродукты по ценам выше, чем аналогичные импортные.

Такое согласованное поведение участников проекта «Авиас» нарушает конкуренцию между операторами АЗС на рынке. Цены на светлые нефтепродукты в сети «Авиас» устанавливались в антиконкурентных условиях.

Кроме того, комитет обнаружил значительное количество одинаковых договоров купли-продажи нефтепродуктов и имущества, аренды АЗС, материальной помощи и т. д.

Также было установлено, что люди, занимавшие должности директора, учредителя, подписанта, бухгалтера, менеджера и подобные, часто сменяли друг друга и работали одновременно в нескольких обществах-участниках проекта.

В этом расследовании АМКУ были и материалы Национального антикоррупционного бюро, которые те получили в ходе следствия по делу «Укрнафты».

Напомним, против соратника олигарха Игоря Коломойского открыли уголовное производство по отмыванию денег. Игоря Палицу, который также является народным депутатом, не раз «ловили» на недекларировании доходов и переоформлении собственности на близких родственников.