Продолжится ли сотрудничество с МВФ, рассказали в Минфине

Украина «некомфортно» без денег МВФ, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/n152535-prodoljitsya-li-sotrudnichestvo-s-mvf-rasskazali-v-minfine.html

Ракурс

Украина без денег Международного валютного фонда (МВФ) уже «некомфортно».

Министр финансов Сергей Марченко заявил об этом в интервью изданию «Лига.нет».

Конец 2020-го был очень сложным, но нам удалось согласовать параметры бюджета-2021 и получить макрофин от ЕС. Для этого в ноябре мы две недели ежедневно обсуждали бюджет с нашими партнерами, — отметил Марченко.

Чиновник подчеркивает, что получение средств от МВФ предусмотрено бюджетом.

У нас нет возможности получить доходы из другого источника. Программа МВФ — наш базовый сценарий, — подчеркнул он.

Марченко отмечает, что от сотрудничества с МВФ зависит и возможность получить заимствования на внешних рынках.

Никто нам не запрещает этого делать, но инвесторы также спрашивают у нас, как Министерства финансов: что у вас с МВФ?, — подчеркнул он.

По словам министра, Украина для продвижения переговоров с МВФ Украине нужен прогресс в таких вопросах:

энергетической сфере — вопросах рынка газа и электричества;

антикоррупционной политике, судебной реформе;

уменьшении дефицита бюджета на 2% - до 3,5% ВВП в 2022−23 годах.

После решения текущих вопросов Украина получит шанс на положительное решение от фонда, отмечает Марченко.

Мы общаемся с МВФ трижды в неделю, поэтому они в реальном времени прекрасно понимают наш прогресс, — добавил министр.

Напомним, в Нацбанке недавно рассказали, что для страны будет означать «жизнь без МВФ».