Переговоры Путина, Меркель и Макрона — о чем разговаривали без Украины

https://racurs.ua/n152534-peregovory-putina-merkel-i-makrona-o-chem-razgovarivali-bez-ukrainy.html

Ракурс

Лидеры стран «нормандской четверки» вечером 30 марта провели видеопереговоры.

Президент РФ Владимир Путин, канцлер ФРГ Ангела Меркель и президент Франции Эммануэль Макрон в режиме видео-конференции обсудили в основном международные дела.

Пресс-службы Елисейского дворца, правительства Германии и пресс-служба Кремля рассказали об основных темах переговоров.

Речь шла о перспективах регистрации в Европейском Союзе российской вакцины «Спутник V», а также ее производства в ЕС.

Ранее французское издание Le Monde рассказало о своеобразном расколе Евросоюза из-за вопроса закупки и производства российской вакцины от коронавируса. По данным газеты, в ближайшее время Европейская комиссия начнет переговоры с производителем вакцины — Российским фондом прямых инвестиций. За это выступает ряд европейских политиков: немцы, особенно выходцы из восточной Германии, власти отдельных регионов Италии, Австрия.

Обсуждая обстановку в Беларуси, лидеры ЕС заявили, что «необходимо наладить диалог и провести честные выборы». Путин заявил о недопустимости внешнего вмешательства во внутренние дела Минска.

По поводу Ливии Макрон, Путин и Меркель подтвердили, что стороны конфликта соблюдают режим прекращения огня. Лидеры отметили стабилизацию ситуации в Сирии, где на первый план выходит вопрос предоставления гуманитарной помощи народу этой страны.

Обсуждая иранскую ядерную проблему, Москва, Париж и Берлин поддержали сохранение существующего статус-кво и договорились согласовывать дальнейшие действия по Ирану.

Отношения между РФ и ЕС обсуждали в контексте ситуации с Алексеем Навальным. В Москве утверждают, что «предоставили партнерам соответствующие разъяснения объективных обстоятельств дела».

Меркель и Макрон призвали РФ уважать права Навального в соответствии с Европейской конвенцией по правам человека и подчеркнули важность охраны его здоровья. Путин вновь заявил о «готовности восстанавливать нормальное сотрудничество при встречной заинтересованности».

«Ракурс» сообщал, что Франция и Германия прокомментировали «украинскую часть» разговора с Путиным. Во Франции отметили, что России следует взять на себя обязательства о прекращении режима огня на Донбассе. В Германии призывают к проведению переговоров в «нормандском формате». Обе страны напоминают о необходимости выполнения минских соглашений.