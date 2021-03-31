Драка и «обмен любезностями» в Раде попали на видео

https://racurs.ua/n152533-draka-i-obmen-lubeznostyami-v-rade-popali-na-video.html

Ракурс

Драка в Верховной Раде и «обмен любезностями» между депутатами произошли на внеочередном заседании 30 марта во время обсуждения протестов под Офисом президента. Также в конфликте якобы участвовал пьяный нардеп-«слуга» Сергей Швец, который сегодня прокомментировал скандальную ситуацию.

Друзья, вчерашний день стал бешеным! Порохи начали, как обычно, врать с трибуны, а после того, как я показал Порошенко его цитату с Путиным: «Жму руку, обнимаю!» члены фракции начали травить меня лично. Буллинг в Раде в действии. Договорились до того, что я нетрезв. Чтобы прекратить базарные разговоры, сам пошел в больницу и сдал анализы. На днях будут результаты, сразу обнародую, — написал Швец в среду на собственной Фейсбук-странице.

Момент толкотни в Раде попал на видео:

Напомним, 30 марта пьяный нардеп якобы посетил внеочередное заседание парламента, где во время обсуждения событий на Банковой 20 марта вспыхнул конфликт и произошла потасовка между депутатами. Выступление парламентария от «ЕС» Ирины Геращенко перебила спор между представителями «Слуги народа» и «Европейской солидарности», в эпицентре которого оказался пятый президент Петр Порошенко. Впоследствии в парламентском зале выключили микрофоны. После этого Геращенко заявила, что один из ее коллег — пьяный и попросила полицию провести проверку на алкогольное опьянение.