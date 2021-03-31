Бійка та “обмін люб’язностями” в Раді потрапили на відео

https://racurs.ua/ua/n152533-biyka-ta-obmin-lub-yaznostyamy-v-radi-potrapyly-na-video.html

Ракурс

Бійка у Верховній Раді та «обмін люб’язностями» між депутатами стався на позачерговому засіданні 30 березня під час обговорення протестів під Офісом президента. Також у ньому нібито брав участь п’яний нардеп-«слуга» Сергiй Швець, який сьогодні прокоментував скандальну ситуацію.

Друзi, вчорашній день став шаленим! Порохи почали, як зазвичай, брехати з трибуни, а після того, як я показав Порошенкові його цитату з Путіним: «Жму руку, обнимаю!» члени фракції почали цькувати мене особисто. Булінг у Раді в дії. Договорилися до того, що я нетверезий. Аби припинити базарні балачки, сам пішов у лікарню та здав аналізи. Днями будуть результати, одразу оприлюдню, — написав Швець у середу на власній Фейсбук-сторінці.

Момент штовханини у Раді потрапив на відео:

Нагадаємо, 30 березня п’яний нардеп нібито завітав на позачергове засідання парламенту, де під час обговорення подій на Банковій 20 березня спалахнув конфлікт та сталася штовханина між депутатами. Виступ парламентаря від «ЄС» Ірини Геращенко перебила суперечка між представниками «Слуги народу» та «Європейської солідарності», в епіцентрі якої опинився п’ятий президент Петро Порошенко. Згодом у парламентській залі вимкнули мікрофони. Після цього Геращенко заявила, що один з її колег — п’яний та попросили поліцію провести перевірку на алкогольне сп’яніння.