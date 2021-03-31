Переговори Путіна, Меркель і Макрона — про що розмовляли без України

https://racurs.ua/ua/n152534-peregovory-putina-merkel-i-makrona-pro-scho-rozmovlyaly-bez-ukrayiny.html

Ракурс

Лідери країн «нормандської четвірки» увечері 30 березня провели відеопереговори.

Президент РФ Володимир Путін, канцлер ФРН Ангела Меркель і президент Франції Еммануель Макрон в режимі відео-конференції обговорили в основному міжнародні справи.

Прес-служби Єлисейського палацу, уряду Німеччини і прес-служба Кремля розповіли про основні порушені під час переговорів теми.

Йшлося про перспективи реєстрації в Європейському Союзі російської вакцини «Супутник V», а також її виробництві в ЄС.

Раніше французьке видання Le Monde розповіло про своєрідний розкол Євросоюзу через питання закупівлі і виробництва російської вакцини від коронавірусу. За даними газети, найближчим часом Європейська комісія почне переговори з виробником вакцини — Російським фондом прямих інвестицій. За це виступає ряд європейських політиків: німці, особливо вихідці зі східної Німеччини, влада окремих регіонів Італії, Австрія.

Обговорюючи обстановку в Білорусі, лідери ЄС заявили, що «необхідно налагодити діалог і чесних виборів». Путін заявив про неприпустимість зовнішнього втручання у внутрішні справи.

Щодо Лівії Макрон, Путін і Меркель підтвердили, що сторони конфлікту дотримуються режиму припинення вогню. Лідери відзначили стабілізацію ситуації в Сирії, де на перший план виходить питання надання гуманітарної допомоги народу цієї країни.

Обговорюючи іранську ядерну проблему, Москва, Париж і Берлін підтримали збереження існуючого статус-кво і домовилися узгоджувати подальші дії з приводу Ірану.

Відносин між РФ і ЄС обговорювали контексті ситуації з Олексієм Навальним. В Москві стверджують, що «надали партнерам відповідні роз’яснення об'єктивних обставин справи».

Меркель і Макрон закликали РФ поважати права Навального відповідно до Європейської конвенції з прав людини і наголосили на важливості охорони його здоров’я. Путін знову заявив про «готовність відновлювати нормальну співпрацю за умови зустрічної зацікавленості».

«Ракурс» повідомляв, що Франція і Німеччина прокоментували «українську частину» розмови з Путіним. У Франції відзначили, що Росії варто взяти на себе зобов’язання щодо припинення режиму вогню на Донбасі. У Німеччині закликають до проведення переговорів в «нормандського форматі». Обидві країни нагадують про необхідність виконання мінських угод.