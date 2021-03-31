Чи продовжиться співпраця з МВФ, розповіли у Мінфіні

Україні «некомфортно» без грошей МВФ, фото: «24 канал»

https://racurs.ua/ua/n152535-chy-prodovjytsya-spivpracya-z-mvf-rozpovily-u-minfini.html

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Україні без грошей Міжнародного валютного фонду (МВФ) вже «некомфортно».

Міністр фінансів Сергій Марченко заявив про це в інтерв’ю виданню «Ліга.нет».

Кінець 2020-го був дуже складним, але нам вдалося погодити параметри бюджету-2021 та отримати макрофін від ЄС. Для цього у листопаді ми два тижні щодня обговорювали бюджет з нашими партнерами, — зазначив Марченко.

Чиновник наголошує, що отримання коштів від МВФ передбачене бюджетом.

У нас немає можливості отримати доходи з іншого джерела. Програма МВФ — наш базовий сценарій, — наголосив він.

Марченко зазначає, що від співпраці з МВФ залежить і можливість отримати запозичення на зовнішніх ринках.

Ніхто нам не забороняє цього робити, але інвестори також запитують у нас, як Міністерства фінансів: що у вас з МВФ?, — наголосив він.

За словами міністра, Україні для просування переговорів з МВФ Україні потрібен прогрес у таких питаннях:

енергетичній сфері — питаннях ринку газу та електрики;

антикорупційній політиці, судовій реформі;

зменшенні дефіциту бюджету на 2% - до 3,5% ВВП у 2022−23 роках.

Після розв’язання поточних питань Україна отримає шанс на позитивне рішення від фонду, зазначає Марченко.

Ми спілкуємося з МВФ тричі на тиждень, тож вони у реальному часі прекрасно розуміють наш прогрес, — додав міністр.

Нагадаємо, у Нацбанку нещодавно розповіли, що для країни означатиме «життя без МВФ».