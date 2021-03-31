Заправки Коломойського на 4,7 млрд грн оштрафував Антимонопольний комітет. Фото: https://uaenergy.com.ua/

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Антимонопольний комітет України (АМКУ) наклав штраф на компанії-оператори мережі АЗС, що входять до групи «Приват», на 4,7 млрд грн за антиконкурентні узгоджені дії при встановленні цін на нафтопродукти.

Штраф мають сплатити ТОВ «ВТФ «Авіас», ТОВ «Торговий дім «Авіас», ТОВ «Пром Гарант Плюс», ТОВ «Альянс еволюшн», ПАТ «Укртатнафта» та 169 операторів АЗС (зокрема ПАТ «Укрнафта»). Про це повідомили у прес-службі АМКУ.

Комітет встановив, що оператори АЗС, зокрема «Укрнафта», закуповували у ПАТ «Укртатнафта» світлі нафтопродукти за цінами вищими, ніж аналогічні імпортні.

Така погоджена поведінка учасників проекту «Авіас» порушує конкуренцію між операторами АЗС на ринку. Відтак ціни на світлі нафтопродукти в мережі «Авіас» встановлювалися в антиконкурентних умовах.

До того ж комітет виявив значну кількість однакових договорів купівлі-продажу нафтопродуктів і майна, оренди АЗС, матеріальної допомоги і т.д.

Також було встановлено, що особи, які обіймали посади директора, засновника, підписанта, бухгалтера, менеджера тощо, часто змінювали одна одну і працювали одночасно в кількох товариствах-учасниках проекту.

У цьому розслідуванні АМКУ були й матеріали Національного антикорупційного бюро, які ті отримали під час слідства у справі «Укрнафти».

Нагадаємо, проти соратника олігарха Ігоря Коломойського відкрили кримінальне провадження щодо відмивання грошей. Ігоря Палицю, який також є народним депутатом, не один раз «ловили» на недекларуванні доходів та переоформленні власності на близьких родичів.