Із 17-метрового колодязя рятувальники дістали матір з дитиною на Хмельниччині, фото — МВС

https://racurs.ua/ua/n152540-iz-17-metrovogo-kolodyazya-ryatuvalnyky-distaly-matir-z-dytynou-na-hmelnychchyni-foto.html

Ракурс

Надзвичайна подія сталася у Хмельницькій області. У смт Летичів в 17-метровий колодязь впала п’ятирічна дівчинка, згодом на дні опинилася і її матір.

Жінка розповіла, що дитина упала до занедбаного колодязя. Побачивши це, матір кинулася за дівчинкою.

Рятувальники дістали матір з дитиною. Бійці за допомогою рятувальної мотузки спустилися в колодязь. Спочатку вони дістали дівчинку та передали її медикам, а далі витягнули жінку.

Дитина при падінні поламала ногу, її мати не постраждала.