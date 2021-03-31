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Із 17-метрового колодязя рятувальники дістали матір з дитиною на Хмельниччині, фото — МВС
Із 17-метрового колодязя дістали матір з дитиною на Хмельниччині (ФОТО)https://racurs.ua/ua/n152540-iz-17-metrovogo-kolodyazya-ryatuvalnyky-distaly-matir-z-dytynou-na-hmelnychchyni-foto.htmlРакурс
Надзвичайна подія сталася у Хмельницькій області. У смт Летичів в 17-метровий колодязь впала п’ятирічна дівчинка, згодом на дні опинилася і її матір.
Жінка розповіла, що дитина упала до занедбаного колодязя. Побачивши це, матір кинулася за дівчинкою.
Рятувальники дістали матір з дитиною. Бійці за допомогою рятувальної мотузки спустилися в колодязь. Спочатку вони дістали дівчинку та передали її медикам, а далі витягнули жінку.
Дитина при падінні поламала ногу, її мати не постраждала.
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