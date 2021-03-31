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Із 17-метрового колодязя рятувальники дістали матір з дитиною на Хмельниччині, фото — МВС

Із 17-метрового колодязя дістали матір з дитиною на Хмельниччині (ФОТО)

31 бер 2021, 12:32
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Надзвичайна подія сталася у Хмельницькій області. У смт Летичів в 17-метровий колодязь впала п’ятирічна дівчинка, згодом на дні опинилася і її матір.

Жінка розповіла, що дитина упала до занедбаного колодязя. Побачивши це, матір кинулася за дівчинкою.

Із 17-метрового колодязя рятувальники дістали матір з дитиною на Хмельниччині, фото — МВС

Рятувальники дістали матір з дитиною. Бійці за допомогою рятувальної мотузки спустилися в колодязь. Спочатку вони дістали дівчинку та передали її медикам, а далі витягнули жінку.


Дитина при падінні поламала ногу, її мати не постраждала.

Із 17-метрового колодязя рятувальники дістали матір з дитиною на Хмельниччині, фото — МВС

Джерело: Ракурс


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