Соратник Коломойського забув вказати сімейний бізнес у декларації

https://racurs.ua/ua/n152546-soratnyk-kolomoyskogo-zabuv-vkazaty-simeynyy-biznes-u-deklaraciyi.html

Ракурс

Ігор Палиця, народний депутат з фракції «За майбутнє", не задекларував бізнес і майно, яке належить його колишній дружині та дітям. У своїй декларації за 2020 рік парламентар вказав подаровану батьком квартиру вартістю 2,7 млн грн та 21,35 млн грн готівкових заощаджень.

Щорічна декларація про майно та доходи Палиці 28 березня з’явилася у Єдиному державному реєстрі декларацій.

Серед членів родини політик вказав лише дочку Марію Палицю. Проте вона не має у власності жодного майна чи бізнесу. Нардеп вказав, що орендує квартиру площею 626,80 кв. м у Києві у своєї екс-дружини Оксани Палиці. Раніше «Схеми» повідомляли, що це житло розташоване в елітній багатоповерхівці, де до обрання президентом мешкав Володимир Зеленський.

В Оксани Палиці нардеп орендує п’ять паркомісць у Києві. Окрім цього, Палиця має орендовані офіси у Києві та Луцьку. Також він задекларував квартиру у Луцьку площею 423,1 кв. м вартістю 2,7 млн грн.

Водночас у декларації соратника Коломойського відсутні згадки про транспортні засоби.

Торік нардеп отримав понад 380 тис. грн заробітної плати за роботу у Верховній Раді. На його рахунку у «ПриватБанку» знаходиться понад 1 млн грн, у «Айбокс Банку» — 1 грн.

У 2020 році Палиця заплатив понад 161 тис. грн — за навчання дітей у Швейцарії та понад 304 тис. грн — за навчання в Україні.

Нагадаємо, торік у вересні в інтерв’ю УП Палиця розповів, що його екс-дружина та донька повертаються жити в Україну. Він також пообіцяв задекларувати усе майно і бізнес, який зареєстрований на членів його сім’ї. Зокрема й акції «Буковелю», нафтові акції, готелі в Австрії та Одесі Palace Del Mar.