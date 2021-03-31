Степанов обіцяє завалити Україну вакцинами від коронавірусу

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Кількість доз вакцини від коронавірусу найближчим часом різко збільшиться в Україні. Очільник Міністерства охорони здоров’я Максим Степанов заявив на засіданні уряду, що Київ має отримати 4,9 млн доз.

Такі поставки відбудуться у квітні-травні. Степанов не назвав виробників вакцини.

Маємо підписані договори, які є на сьогоднішній день. Терміни поставок або вже настали, або будуть найближчий місяць-два, тобто квітень-травень. Ми повинні отримати 4,9 млн доз вакцини упродовж найближчих двох місяців, — заявив очільник МОЗ.

Степанов звернув увагу на те, що процес постачання ускладнюється, оскільки у світі «зриваються поставки і терміни постачання».

Міністр запевнив, що Київ може потенційно отримати ще 1,5 млн доз вакцини від коронавірусу з ЄС.

У нас є щонайменше 1,5 млн доз вакцини, які ми повинні отримати. Коли я говорю потенційно, то це наші домовленості з Європейським союзом щодо отримання вакцин, які нам обіцяють найближчим часом, — розповів міністрам Степанов.

Крім того, на засіданні Кабміну затвердили дві спеціалізовані організації, які будуть здійснювати закупівлю лікарських засобів та медичних виробів.

Одна з них «Краун Ейджентс Лімітед». Саме ця організація вже здійснює закупівлю вакцини від COVID-19.

Раніше головний санітарний лікар Віктор Ляшко заявив, що в Україні буде можливість вакцинувати 50% населення до кінця 2021 року. Для цього буде отримано достатньо вакцини. Ляшко розповів, що Кабмін отримав підтвердження про надходження додаткового мільйона доз вакцини від Pfizer/BioNTech у межах глобального механізму COVAX.