Новини
  1. Новини
  2. Новини України
  3. Новина
Ракурс
Україна розірвала ще одну угоду з РФ і погодила нову зі США — деталі

Україна розірвала ще одну угоду з РФ і погодила нову зі США — деталі

31 бер 2021, 14:21
999

Україна розірвала ще одну угоду з Росією і погодила нову зі США. Про це стало відомо за результатами засідання Кабінету міністрів 31 березня.

Як інформує прес-служба уряду, міністри сьогодні прийняли рішення про денонсацію Угоди між Кабміном України та урядом країни-агресора про співробітництво в галузі туризму. Київ розірвав цю угоду, оскільки її виконання може зашкодити національним інтересам країни.

Водночас співробітництво України та США у науковій сфері вийшло на новий рівень. У середу уряд підтримав проект закону щодо ратифікації угоди з урядом Сполучених Штатів Америки та продовження дії угоди про співробітництво у сфері науки та технологій.


Ухвалення документу забезпечить нормативно-правове підґрунтя для двостороннього співробітництва у науково-технічній сфері, а також надасть можливість українським вченим отримати належні умови для проведення наукових досліджень та інтегруватися у світовий науковий простір, — зазначили в Кабміні.

Джерело: Ракурс


Помітили помилку?
Виділіть і натисніть Ctrl / Cmd + Enter

.






Загрузка...

Новини за темою

Показати більше
Новини партнерів