Україна розірвала ще одну угоду з РФ і погодила нову зі США — деталі

https://racurs.ua/ua/n152552-ukrayina-rozirvala-sche-odnu-ugodu-z-rf-i-pogodyla-novu-zi-ssha-detali.html

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Україна розірвала ще одну угоду з Росією і погодила нову зі США. Про це стало відомо за результатами засідання Кабінету міністрів 31 березня.

Як інформує прес-служба уряду, міністри сьогодні прийняли рішення про денонсацію Угоди між Кабміном України та урядом країни-агресора про співробітництво в галузі туризму. Київ розірвав цю угоду, оскільки її виконання може зашкодити національним інтересам країни.

Водночас співробітництво України та США у науковій сфері вийшло на новий рівень. У середу уряд підтримав проект закону щодо ратифікації угоди з урядом Сполучених Штатів Америки та продовження дії угоди про співробітництво у сфері науки та технологій.