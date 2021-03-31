Україна розірвала ще одну угоду з РФ і погодила нову зі США — деталі

Україна розірвала ще одну угоду з РФ і погодила нову зі США — деталіhttps://racurs.ua/ua/n152552-ukrayina-rozirvala-sche-odnu-ugodu-z-rf-i-pogodyla-novu-zi-ssha-detali.htmlРакурс
Україна розірвала ще одну угоду з Росією і погодила нову зі США. Про це стало відомо за результатами засідання Кабінету міністрів 31 березня.
Як інформує прес-служба уряду, міністри сьогодні прийняли рішення про денонсацію Угоди між Кабміном України та урядом країни-агресора про співробітництво в галузі туризму. Київ розірвав цю угоду, оскільки її виконання може зашкодити національним інтересам країни.
Водночас співробітництво України та США у науковій сфері вийшло на новий рівень. У середу уряд підтримав проект закону щодо ратифікації угоди з урядом Сполучених Штатів Америки та продовження дії угоди про співробітництво у сфері науки та технологій.
Ухвалення документу забезпечить нормативно-правове підґрунтя для двостороннього співробітництва у науково-технічній сфері, а також надасть можливість українським вченим отримати належні умови для проведення наукових досліджень та інтегруватися у світовий науковий простір, — зазначили в Кабміні.